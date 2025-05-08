Bulgarian Military: Ка-52 успешно дебютировал на защите московского неба

Украинцы неуклюже пытаются сорвать главный российский праздник — 80-летие Великой Победы. Только за сутки 7 мая над разными регионами было сбито рекордное число дронов-камикадзе самолетного типа — более полутысячи.
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