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Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали проекты Департамента гражданского строительства

Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали проекты Департамента гражданского строительства

Второй год подряд проекты реставрации объектов культурного наследия, выполненные подведомственной организацией Департамента гражданского строительства АНО «РСИО», становятся лауреатами конкурса «Московская реставрация».

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