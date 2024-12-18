Лауреатами конкурса «Московская реставрация» стали проекты Департамента гражданского строительства

Второй год подряд проекты реставрации объектов культурного наследия, выполненные подведомственной организацией Департамента гражданского строительства АНО «РСИО», становятся лауреатами конкурса «Московская реставрация».
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