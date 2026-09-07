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Политолог Нимайер заявил о рекордной непопулярности Фридриха Мерца

Политолог Нимайер заявил о рекордной непопулярности Фридриха Мерца

Немецкий политолог Ральф Нимайер заявил о рекордной непопулярности канцлера Германии Фридриха Мерца. В интервью газете «Известия» эксперт отметил, что политик, в частности, теряет поддержку среди граждан, которые всё чаще отдают предпочтение «Альтернативе для Германии» (АдГ).

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