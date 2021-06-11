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Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): святой целитель и великий патриот

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий): святой целитель и великий патриот

Будучи преследуем исключительно за отказ отречься от веры и проведя в ссылке 11 лет, этот хирург с мировым именем в самом начале Великой Отечественной войны пишет телеграмму Михаилу Калинину: Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь.

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