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Ледеки о повторении рекорда Латыниной: «Не думаю слишком много о таких вещах, особенно во время соревнований»

Накануне американская пловчиха выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем – для нее это девятая золотая медаль Олимпийских игр.

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