Водность Байкала в 2025 году ожидается ниже средних многолетних значений

Эксперты заявили о прогнозируемом снижении водности Байкала во втором квартале 2025 года. Это стало одним из ключевых моментов обсуждения на прошедшей в Иркутске 15 мая пресс-конференции, наряду с аномально ранней весной, уровнем воды в водоемах и готовностью к паводку.