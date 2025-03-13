Вопросы перемирия на Украине: в Киеве вновь демонстрируют неадекватность

13 марта в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко Президент России Владимир Путин подробно остановился на вопросах гипотетического прекращения огня и перемирия на Украине: «…Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия.
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