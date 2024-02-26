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Что мы поняли за два года СВО

Что мы поняли за два года СВО

  В очередную командировку в Донецк я приехал 19 февраля 2022-го. Я понимал: ЧТО-ТО будет. Но не знал наверняка.

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Комментарии
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Николай Жариков
ДА и про русский хоть бы имя и фамилию по русски написала
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41 мин.
Natalija Osminina
Да почему же я? Когда ВСЕМ ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮЩИМ ясно, что дурак - это ТЫ, Спроси здесь любого! Скоро ты пожнешь  плоды своей тупости!
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29 мин.
Natalija Osminina
Могу спорить, что ты хохлятский кусок говна. К КАЗ не примазывайся, мудила.
Ответить
27 мин.

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