Что мы поняли за два года СВО

ДА и про русский хоть бы имя и фамилию по русски написала

Natalija Osminina

Да почему же я? Когда ВСЕМ ЗДЕСЬ ПРИСУТСТВУЮЩИМ ясно, что дурак - это ТЫ, Спроси здесь любого! Скоро ты пожнешь плоды своей тупости!