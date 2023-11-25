Ходивший в кепке на переговоры с Россией похвастался, как с Борисом Джонсоном обманули русских

MS

Mikhail Stepanov

Этот чуркан на самом деле думает, что он кого-то обманул?! Тогда пусть посчитает, сколько хохложопых идиотов за это время утилизировано. У Украины нет шансов уцелеть в этой войне даже в самом ничтожном размере, этой страны просто не будет в прежнем виде. А этот недоносок просто будет уничтожен, как и его подельники.