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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Ходивший в кепке на переговоры с Россией похвастался, как с Борисом Джонсоном обманули русских

Ходивший в кепке на переговоры с Россией похвастался, как с Борисом Джонсоном обманули русских

В начале СВО, когда Украина вела переговоры с Россией, главной задачей Киева было создать видимость договороспособности и оттянуть время.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Этот чуркан на самом деле думает, что он кого-то обманул?! Тогда пусть посчитает, сколько хохложопых идиотов за это время утилизировано. У Украины нет шансов уцелеть в этой войне даже в самом ничтожном размере, этой страны просто не будет в прежнем виде. А этот недоносок просто будет уничтожен, как и его подельники.
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10 час.
Элла
БРАВО!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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9 час.
Элла
Это вы-то обманули русских? ХА-ХА-ХА! Где сейчас мы, а где вы со своим Борисом?
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9 час.

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