На Западе рассказали об ужасающем поступке Сырского

Равнодушие высшего военного командования Украины шокирует зарубежных экспертов. Они недоумевают, почему Сырский жестко игнорирует просьбы о помощи военнослужащих, оказавшихся в критической ситуации в зоне спецоперации.
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