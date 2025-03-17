Лебедев: украинским ДРГ обещают грин-карты за вывод наемников из Курской области

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Украинские войска направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), состоящие из добровольцев, с целью попытаться освободить иностранных наемников, которые вместе с украинскими военными вторглись в Курскую область.
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