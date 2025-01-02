Полиция Нью-Йорка забаррикадировала все подходы к небоскребу Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 января, ФедералПресс. Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Trump Tower, принадлежащему избранному президенту США Дональду Трампу, в центре Нью-Йорка, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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