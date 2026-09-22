ЦБ сохранил курс доллара у прежних значений

МОСКВА (ИА Реалист). 22 сентября Банк России установил официальный курс доллара на уровне 84,0954 рубля, что всего на 10,21 копейки ниже предыдущего значения (19 сентября — 84,1975 рубля).
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