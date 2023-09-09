«Ответный ход русских в СВО»: экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал о «джокере» в рукаве Путина

М Михаил он этого и не скрывал, были разбирательства -Кедми это объяснил просто, что дети оставались в бедственном положении и это делалось открыто с соблюдением всех юридических формальностей, на этом всё и кончилось

213 Израильский пенсионер рассуждает о козыре в рукаве Путина?!!! С тем же успехом он мог бы расссуждать о влиянии марсианской разведки на ход СВО!