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«Ответный ход русских в СВО»: экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал о «джокере» в рукаве Путина

«Ответный ход русских в СВО»: экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал о «джокере» в рукаве Путина

Украинское наступление провалилось, а дальше будет ответный ход русской армии в зоне специальной военной операции и мир наконец-то увидит то самое «начало» от России, на которое несколько раз намекал президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
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М
Михаил
он этого и не скрывал,  были разбирательства -Кедми это объяснил просто, что дети оставались в бедственном положении и это делалось открыто с соблюдением всех юридических формальностей, на этом всё и кончилось
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2 час.
213
Израильский пенсионер рассуждает о козыре в рукаве Путина?!!!  С тем же успехом он мог бы расссуждать о влиянии марсианской разведки на ход СВО!
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36 мин.
Секушин Леонид
Ну не знаем мы, что делать с озлобленным против нас населением, если полностью занять территорию Украины! Там придётся держать оккупационную армию - сотни тысяч человек, полностью оборудовать заграждениями границу с пшекией и мамалыгией и восстанавливать разрушенную инфраструктуру за свой счёт Плюс бандерлоги попытаются бить нам в спину! Не  вижу я пока выхода из этой ситуации.
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18 мин.

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