В Египте умерла 19-летняя туристка из России после того, как потеряла сознание

Юная россиянка умерла во время отдыха в Египте сообщает kp.ru. В прошлом месяце 19-летняя Регина Шутенко из Белгородской области отправилась на отдых вместе с семьей, но 27 июня, в последний день поездки, почувствовала резкое недомогание на пляже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии