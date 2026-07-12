В Египте умерла 19-летняя туристка из России после того, как потеряла сознание

Юная россиянка умерла во время отдыха в Египте сообщает kp.ru. В прошлом месяце 19-летняя Регина Шутенко из Белгородской области отправилась на отдых вместе с семьей, но 27 июня, в последний день поездки, почувствовала резкое недомогание на пляже.