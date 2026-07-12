Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

В Египте умерла 19-летняя туристка из России после того, как потеряла сознание

В Египте умерла 19-летняя туристка из России после того, как потеряла сознание

Юная россиянка умерла во время отдыха в Египте сообщает kp.ru. В прошлом месяце 19-летняя Регина Шутенко из Белгородской области отправилась на отдых вместе с семьей, но 27 июня, в последний день поездки, почувствовала резкое недомогание на пляже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии