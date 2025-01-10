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Эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

Эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

Власти поставили Армению в очень сложное положение из-за своего разворота в сторону Запада. В частности республику может ждать очередная потеря территорий вслед за Нагорным Карабахом, считает политолог Андрей Арешев.

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