Эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

Власти поставили Армению в очень сложное положение из-за своего разворота в сторону Запада. В частности республику может ждать очередная потеря территорий вслед за Нагорным Карабахом, считает политолог Андрей Арешев.
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