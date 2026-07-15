Иран объявил о прекращении действия мирного договора с США

Меморандум о взаимопонимании между странами под названием «Исламабад», подписанный 18 июня, предполагающий немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива, больше не существует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии