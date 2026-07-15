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Регионы России

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Иран объявил о прекращении действия мирного договора с США

Иран объявил о прекращении действия мирного договора с США

Меморандум о взаимопонимании между странами под названием «Исламабад», подписанный 18 июня, предполагающий немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах и разблокировку Ормузского пролива, больше не существует.

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