В эти дни в Москве можно будет бесплатно парковаться

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направил обращение заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с предложением сделать парковку в столице бесплатной по субботам в течение летнего сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии