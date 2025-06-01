В эти дни в Москве можно будет бесплатно парковаться

Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, направил обращение заместителю мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максиму Ликсутову с предложением сделать парковку в столице бесплатной по субботам в течение летнего сезона.