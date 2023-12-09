Накануне датский парламент принял закон, запрещающий публичное осквернение и уничтожение Корана, Библии и прочих религиозных текстов.
Татьяна Монтян: Дания предотвращает пожар?
Комментарии
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ВП
Виктор Полуэктов
Именно. Недодуманность про решение о запрете сожжение священных книг прочих конфессий? Или оставление возможности для провокаций на раскачивание христианского мира? Либо подливания горючки в смуту сожжением Торы?
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4 час.
Халида Мендыбаева
Вы внимательно читали? Ни коран, ни библию, ни Тору, ни другие религиозные тексты по закону сжигать нельзя. Приходится принимать законы, если толерантные дебилы сами не понимают, что можно делать, а что нельзя.
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1 час.
Халида Мендыбаева
см. коммент выше
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1 час.
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