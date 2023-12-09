Татьяна Монтян: Дания предотвращает пожар?

Именно. Недодуманность про решение о запрете сожжение священных книг прочих конфессий? Или оставление возможности для провокаций на раскачивание христианского мира? Либо подливания горючки в смуту сожжением Торы?

Халида Мендыбаева

Вы внимательно читали? Ни коран, ни библию, ни Тору, ни другие религиозные тексты по закону сжигать нельзя. Приходится принимать законы, если толерантные дебилы сами не понимают, что можно делать, а что нельзя.