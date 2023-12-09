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Татьяна Монтян: Дания предотвращает пожар?

Татьяна Монтян: Дания предотвращает пожар?

Накануне датский парламент принял закон, запрещающий публичное осквернение и уничтожение Корана, Библии и прочих религиозных текстов.

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Комментарии
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ВП
Виктор Полуэктов
Именно. Недодуманность про решение о запрете сожжение священных книг прочих конфессий? Или оставление возможности для провокаций на раскачивание христианского мира? Либо подливания горючки в смуту сожжением Торы?
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4 час.
Халида Мендыбаева
Вы внимательно читали? Ни коран, ни библию, ни Тору,  ни другие религиозные тексты по закону сжигать нельзя. Приходится принимать законы, если  толерантные дебилы сами не понимают, что можно делать, а что нельзя.
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1 час.
Халида Мендыбаева
см. коммент выше
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1 час.

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