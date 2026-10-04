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В Федерации хоккея России оценили нового президента IIHF: «Очень честный, все делает по правилам. Прекрасный выбор»

В Федерации хоккея России оценили нового президента IIHF: «Очень честный, все делает по правилам. Прекрасный выбор»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался об избрании немца Франца Райндля новым президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

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