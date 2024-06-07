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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «С лудоманией нужно бороться, но пока она не поборота – все деньги на спорт!»

«По поводу средств от букмекеров: хорошая история, что из тени выходит часть бизнеса, что наносила вред экономике и плохо влияла и на подрастающее поколение.

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