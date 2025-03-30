Подвижная маскировка

Охотясь на крабов, каракатицы сбивают их с толку движущимися полосами на собственном теле. Маскировка нужна, чтобы спрятаться от того, кто тебя хочет съесть – или, наоборот, чтобы незаметно подкрасться к тому, кого съесть хочешь ты.