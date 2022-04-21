В конце мая в Приморье ожидают новую вспышку заболеваемостью COVID-19

В конце мая в Приморье ожидают новую вспышку заболеваемостью COVID-19

Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приморье продолжается. По данным оперативного штаба, за последние сутки зафиксировано 97 случаев COVID-19, выздоровели 136 человек.

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