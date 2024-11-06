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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Виллы» Мингз рукой передвинул мяч в штрафной в матче с «Брюгге» – судья назначил пенальти. Тайрон – первый английский игрок, чья ошибка в дебютном матче ЛЧ привела к 11-метровому

Команда из Бирмингема проиграла «Брюгге» (0:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол на 52-й минуте был забит с пенальти.

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