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В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам

В Москве открылась выставка, посвященная Сахалину и Курилам

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выставка "Сахалин и Курилы: сквозь время", посвященная культурному, социальному и историческому портрету этой области, открылась во вторник в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.

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