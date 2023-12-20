Путешествия по Индии. В Гималаи на мотоциклах. Часть восьмая

﻿﻿Предыдущие серии здесь: В Гималаи на мотоциклах Шел шестой день пути. Рано утром мы с шеф-стилистом приготовили горячий/обычный завтрак на кухне отеля, чтобы было веселее идти умирать на дороге смерти Это было страшно? Сначала так и было, а потом чувство страха компенсировалось ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ ПОТРЯСАЮЩИМИ видами.