В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ Утром 29 июля в Таганроге эвакуировали жителей из района, ко.
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В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ Утром 29 июля в Таганроге эвакуировали жителей из района, ко.
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