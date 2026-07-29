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В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им

В Таганроге провели эвакуацию рядом с авиазаводом им. Бериева после атаки ВСУ Утром 29 июля в Таганроге эвакуировали жителей из района, ко.

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