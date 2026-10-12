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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Металлурга» Воробьев после 3:2 с «Торпедо»: «Немножко проигрывали в движении, благодарен ребятам, что они старались и бились. Мы с Разиным на связи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Владимир Воробьев высказался о победе в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).

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