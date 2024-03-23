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Статистика показывает рост поставок алюминия из России в Европу

Статистика показывает рост поставок алюминия из России в Европу

Статистика показывает рост поставок алюминия из России в Европу Татьяна АрестоваПервичный алюминий из России пока не попадает под европейские санкции, хотя этот вопрос и обсуждался.

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