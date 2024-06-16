Остались без «стакана»

Санкции, наложенные на Мосбиржу и НКЦ, еще на шаг подвинули Россию к выстраиванию двухконтурной финансовой системы, где операциями с валютой будет заниматься небольшое число игроковОЛЕГ ЕЛКОВ/ТАСС Курс доллара теперь будет формироваться на межбанковском рынке.
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