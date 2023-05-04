Есмантович о возвращении игроков из АХЛ: «Ждем ответов от Саморукова, Исхакова. Просветов в данный момент не интересует ЦСКА»

– Есть ли в планах вернуть кого-то из игроков из Северной Америки, чьи права у ЦСКА, если вспомнить о вратаре Иване Просветове, нападающем Денисе Гурьянове? Рассчитываете однажды увидеть в команде Дмитрия Орлова, который выступает сейчас за «Бостон»? – Есть планы вернуть игроков из Северной Америки.