Есмантович о возвращении игроков из АХЛ: «Ждем ответов от Саморукова, Исхакова. Просветов в данный момент не интересует ЦСКА»

– Есть ли в планах вернуть кого-то из игроков из Северной Америки, чьи права у ЦСКА, если вспомнить о вратаре Иване Просветове, нападающем Денисе Гурьянове? Рассчитываете однажды увидеть в команде Дмитрия Орлова, который выступает сейчас за «Бостон»? – Есть планы вернуть игроков из Северной Америки.
Популярные статьи
- Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, победа Переса и другие новости
- Медведев – Шевченко: «Если так будешь играть, мы в финале встретимся»
- Полиция запретила акцию протеста против повышения пенсионного возраста во Франции на финале Кубка. Макрону хотели показать красные карточки, планировалось раздать свистки
Свежие комментарии