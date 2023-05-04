Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Есмантович о возвращении игроков из АХЛ: «Ждем ответов от Саморукова, Исхакова. Просветов в данный момент не интересует ЦСКА»

– Есть ли в планах вернуть кого-то из игроков из Северной Америки, чьи права у ЦСКА, если вспомнить о вратаре Иване Просветове, нападающем Денисе Гурьянове? Рассчитываете однажды увидеть в команде Дмитрия Орлова, который выступает сейчас за «Бостон»? – Есть планы вернуть игроков из Северной Америки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх