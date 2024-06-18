Еще 220 врачей пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег в 2024 году

Свыше 200 медиков устроились на работу в Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года. По ней сотрудники больниц региона могут получить премию за трудоустройство знакомого врача или фельдшера размером до 50 тысяч рублей.
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