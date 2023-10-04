В алтайском Рубцовске пресекли теракт

По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления ФСБ, мужчина, действуя по заданию запрещенной проукраинской террористической организации, планировал взорвать здание администрации города Рубцовска в Алтайском крае.
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