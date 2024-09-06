ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Голосование в Москве началось штатно — Общественный штаб

Голосование в Москве началось штатно — Общественный штаб

Выборы в Москве начались в штатном режиме Сегодня в 8:00 стартовали выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в округе Куркино.

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