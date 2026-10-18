Зеленскому следует быть очень осторожным, делая подобные заявления, которые не соответствуют действительности, — глава Минфина США Бессент прокомментировал утверждение Зеленского о том, что Украина не имела доступа к разведданным США в течение трёх дней.
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