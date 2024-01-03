Пройти слепые прослушивания в «Голосе» помогает правильно подобранный материал. Почему некоторые талантливые певцы остаются за бортом и не попадают на вокальный конкурс, объяснила бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид в эксклюзивном интервью с автором и ведущей 5-tv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии