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«Энергетика — основа всего»: почему талантливые певцы не попадают в шоу «Голос»

«Энергетика — основа всего»: почему талантливые певцы не попадают в шоу «Голос»

Пройти слепые прослушивания в «Голосе» помогает правильно подобранный материал. Почему некоторые талантливые певцы остаются за бортом и не попадают на вокальный конкурс, объяснила бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид в эксклюзивном интервью с автором и ведущей 5-tv.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
БЛАТ -во и вся &quot;нота&quot;...  Это  еще продолжается со времен Пугачевой. Не допустить таланты. которые могут затмить самих судей... А СУДЬИ - КТО?... Омерзительно это все...
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