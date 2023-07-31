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Морозов – о дебюте Алмабаева в UFC: «У него есть все шансы победить»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов прокомментировал предстоящий бой Асу Алмабаева и Оде Осборна в рамках американского промоушена.

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