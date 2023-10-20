Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли доставить восьмимесячного ребенка в больницу

В ходе несения службы на улице Ленина в селе Николаевка Ростовской области к старшему инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Сергею Скобцеву и специалисту огневой группы капитану полиции Вадиму Перфильеву обратилась женщина с просьбой сопроводить их автомобиль до больницы, так как ее ребенку стало плохо и он был без сознания.