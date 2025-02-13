Эксперт по закупкам из Китая о выгодном бизнесе на маркетплейсах: «Вложил рубль – получил сто»

ТЮМЕНЬ, 13 февраля, ФедералПресс. Какие товары лучше всего продаются на маркетплейсе – китайские или отечественные? Что выгоднее? Об этом в эфире программы «Личный БРЕНД» на «Радио 7» рассказала серийный предприниматель, владелица семи успешных бизнесов и эксперт по закупкам из Китая Марина Кананцева.