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За рулем

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Toyota обновит свой легендарный внедорожник: он станет еще безопаснее

Toyota обновит свой легендарный внедорожник: он станет еще безопаснее

Появились подробности о грядущей модернизации внедорожника 2024 года. Автомобиль лишится мультимедиа с поддержкой CD- и DVD-дисков, альтернативой которым станут карты памяти формата MicroSD и интерфейс HDMI.

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