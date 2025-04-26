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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Катц: «Игроки падают на паркет в плей-офф почти в два раза чаще, чем в регулярке»

«Лига стала жестче, чем когда-либо в последние годы. Достаточно взглянуть на то, как часто игроки оказываются на полу – лучшее доказательство, что это уже не тот баскетбол, в который те же команды играли в регулярке.

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