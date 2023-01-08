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Грант сделал покер в игре с «Адмиралом». Игрок «Барыса» – 1-й защитник с 4 шайбами за матч КХЛ

Защитник «Барыса» Алекс Грант сделал покер в матче с «Адмиралом». 33-летний канадец забросил четыре шайбы подряд.

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