В Кузнецке с недобросовестным подрядчиком расторгли контракт на отлов бродячих собак

С просьбой решить проблему безнадзорных животных в городе к властям обратился житель Кузнецка. В соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что возле школы №14 бегают стаи агрессивных собак, которые напугали его ребенка-первоклассника.
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