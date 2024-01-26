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temapenza

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  • Н Б
    «…. изучили рекламу…», полный п…ц… исследователи🤦‍♂️УФАС требует убра...

В Кузнецке с недобросовестным подрядчиком расторгли контракт на отлов бродячих собак

С просьбой решить проблему безнадзорных животных в городе к властям обратился житель Кузнецка. В соцсети «ВКонтакте» он сообщил, что возле школы №14 бегают стаи агрессивных собак, которые напугали его ребенка-первоклассника.

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