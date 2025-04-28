В ночь на 28 апреля (мск) состоялся 4-й матч первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Каролина Харрикейнз».
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