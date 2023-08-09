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Астероид 6037 пролетит рядом с Землей: что он может натворить

Астероид 6037 пролетит рядом с Землей: что он может натворить

23 августа на расстоянии около 6 млн километров от Земли пролетит астероид диаметром до 960 метров.23 августа приблизительно в 11:18 по московскому времени в 6 млн километрах от Земли пролетит астероид 6037, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

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