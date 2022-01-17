Реог понорого - «рычащий» ритуальный танец в маске, которая весит 60 кг

Маска танцующего танец реог понорого. | Фото: 500px.com. Страшная маска тигра-монстра, обрамленная павлиньими перьями, надетая на голову человека, исполняющего причудливые движения - все это часть традиционного яванского танца реог понорого.
Маска танцующего танец реог понорого. | Фото: 500px.com. Страшная маска тигра-монстра, обрамленная павлиньими перьями, надетая на голову человека, исполняющего причудливые движения - все это часть традиционного яванского танца реог понорого.
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