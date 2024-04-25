Всесторонняя помощь семьям по реабилитации детей-инвалидов

В школе №3 прошла встреча специалистов междисциплинарной команды по реабилитации и абилитации детей-инвалидов при Координационном совете по делам инвалидов в муниципальном образовании город Салехард с семьями, воспитывающими особенных детей.
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