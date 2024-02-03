«Вызвал бурю эмоций среди банкиров»: В Госдуме призвали к ограничению легального бандитизма

Глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миноров поддержал проект указа президента РФ Владимира Путина о запрете деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц с иностранным участием.
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