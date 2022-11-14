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Галина Леонидовна вела жизнь типичной «светской львицы»

Галина Леонидовна вела жизнь типичной «светской львицы»

﻿﻿Коллаж: Яндекс КартинкиНе будем интриговать: речь идет о Галине Леонидовне Брежневой. Женщина, бесспорно, эффектная, которой статус дочери генсека, однако, сильно навредил.

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