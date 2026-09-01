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За рулем

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«Москвич» начал выпуск новых кроссоверов? Первое фото!

«Москвич» начал выпуск новых кроссоверов? Первое фото!

Два экземпляра гибридного кроссовера Umo 8 были замечены на площадке готовой продукции завода «Москвич» в Текстильщиках.

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